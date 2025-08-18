Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, τόνισε σήμερα την επιδίωξη του Κιέβου για μια «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, δηλώνοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας του να θεμελιώσει «μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας».

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι «ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη». Υπογράμμισε τη σημασία η δυναμική όλων των συναντήσεων να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Προοπτική για κατάπαυση του πυρός και σταθερότητα

Ο ηγέτης της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί για μια ουσιαστική εκεχειρία και για την οικοδόμηση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για την δημιουργία μιας νέα αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη».