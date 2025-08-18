Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Κίεβο το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα σήμανε σε ολόκληρη την Ουκρανία, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ο πανεθνικός συναγερμός ενεργοποιήθηκε λόγω της απογείωσης ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους Mig-31, γνωστού για τη μεταφορά υπερηχητικών πυραύλων Kinjal. Οι πύραυλοι αυτοί χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη Ρωσία για επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων.

Νεκροί και τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα

Την ίδια ημέρα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αλλεπάλληλες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις συνέπεσαν με τις διεθνείς διπλωματικές κινήσεις, καθώς επίκειται η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, στο πλαίσιο των διαρκών προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης στη σύρραξη.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν το θάνατο επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι μόλις 1,5 ετών, ενώ 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ένα «κυνικό πλήγμα» της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα «γνωρίζει ότι μια συνάντηση λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα αφορά το τέλος του πολέμου».

Στη Ζαπορίζια, οι βομβαρδισμοί σκότωσαν τρία άτομα και τραυμάτισαν τουλάχιστον 30 πολίτες, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Ένα ακόμα ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντονέτσκ κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα και άφησε επτά τραυματίες, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία. Το Ντονέτσκ παραμένει το επίκεντρο των μαχών μεταξύ των δύο πλευρών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, βομβαρδισμοί καταγράφηκαν στις πόλεις Ντομπροπίλια και Κοστιαντίνιβκα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικές επιθέσεις έπληξαν και περιοχές όπως η Σούμι (βορειοανατολικά), η Οδησσός (νότια) και η Χερσώνα (νότια).