Σε κομβικό σημείο φαίνεται να εισέρχονται οι διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο». Η δήλωση έγινε κατά την έναρξη της συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι «γνωρίζει πως και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιθυμεί να βρεθεί λύση για τον πόλεμο». Όπως σημείωσε: «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα».

Κατά την έναρξη της συνόδου, κατά την οποία τραβήχτηκε η καθιερωμένη «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν το πρωί και σχεδιάζει να επικοινωνήσει εκ νέου μαζί του μετά το τέλος των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ίσως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους ηγέτες, μιλώντας με θερμά λόγια για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, και τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ενώ χαρακτήρισε τη Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργό της Ιταλίας, «σπουδαία ηγέτιδα». Ειδική μνεία έκανε και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τον οποίο επισήμανε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά», ενώ για τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε πως «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Για τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, αστειεύτηκε λέγοντας: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», αναγνωρίζοντάς του ωστόσο και «σπουδαία δουλειά». Παράλληλα, επαίνεσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως «μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», και υπενθύμισε την πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ.

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ επισήμανε πως «κάναμε σημαντικά βήματα» και διαβεβαίωσε ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να αναλάβει τον κύριο όγκο των δεσμεύσεων αυτών, αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», συμπληρώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», επεσήμανε ο Τραμπ, παραδεχόμενος πως «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά διαπίστωσε ότι «το θέμα είναι πιο σύνθετο». Υποστήριξε εμφατικά: «Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας».

Στη συνέχεια, μίλησαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και άλλων χωρών, με το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας να κυριαρχεί στις παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε πως «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Επίσης, ο Ζελένσκι και η φον ντερ Λάιεν έθεσαν ως προτεραιότητα την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να ευχαριστεί εκ νέου τη Μελάνια Τραμπ για τη στήριξή της στο ζήτημα.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ζήτησε την άμεση άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, μέχρι την επόμενη τριμερή συνάντηση. Για αυτή τη μελλοντική συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πρότεινε παράλληλα και τη διεξαγωγή πολυμερούς διασκέψεως, επισημαίνοντας πως «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική» και τη νέα τριμερή «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επισήμανε πως η σημερινή «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση», καθώς «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι». Σύμφωνα με τη Μελόνι, το κυριότερο θέμα της ατζέντας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας κατά το πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχη σύρραξη στο μέλλον.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ εκτίμησε ως «πολύ θετικό βήμα» τη σύγκληση της τριμερούς, τονίζοντας πως «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια».

Οι κοινές δηλώσεις Τραμπ – Ζελένσκι: Το φιλικό κλίμα, η τριμερής με τον Πούτιν και η επιστολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον θα «βοηθήσει» την Ευρώπη, παρέχοντας ασφάλεια για την Ουκρανία στο πλαίσιο κάποιας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά την έναρξη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, στο Οβάλ Γραφείο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφος, με τον Ζελένσκι καθισμένο δίπλα του, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η σημερινή σύνοδος θα οδηγήσει τελικά σε μια τριμερή με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε, πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία και χρειαζόμαστε στήριξη, από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε ο ίδιος τον Ζελένσκι στην είσοδο του Λευκού Οίκου, του έσφιξε το χέρι και εξέφρασε ικανοποίηση για το μαύρο κοστούμι που φορούσε ο Ουκρανός πρόεδρος – που συνήθως εμφανίζεται παντού με χακί, στρατιωτική περιβολή. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποιον είναι το μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, εκείνος απάντησε, δύο φορές: «Τους αγαπούμε».

Ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε και ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στην πλάτη του, οδηγώντας τον στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, όπου η τελευταία τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο, έληξε καταστροφικά με τον Τραμπ να επιπλήττει τον Ουκρανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες, προτού να εκδιωχθεί από την προεδρική κατοικία. Η σημερινή, κρίσιμη συνάντηση, φάνηκε εξαρχής ότι θα ήταν πολύ διαφορετική.

Ο Ζελένσκι, που είχε επικριθεί την προηγούμενη φορά επειδή, κατά τους υποστηρικτές του Τραμπ, δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του, τώρα φρόντισε να ευχαριστήσει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, είπε ότι οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, ένα θέμα που θεωρείται κρίσιμης σημασίας από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, όπως ζητούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θέλει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν «εφόσον όλα πάνε καλά» και ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα σήμερα, αφού ολοκληρωθούν οι συναντήσεις του με τους Ευρωπαίους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σε μια-δυο εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο». Παράλληλα, τόνισε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδέχεται τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετάσουμε. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε εδώ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα μέτωπα», λέχοντας χαρακτηριστικά ότι «οι γραμμές του πολέμου είναι πάρα πολύ προφανείς και πάρα πολύ θλιβερές».

Επανέλαβε ότι μίλησε απευθείας με τον Πούτιν τη Δευτέρα και ότι θα τον καλέσει ξανά μετά τη σημερινή συνάντηση, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι δεν θερωρεί απαραίτητη μία κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

«Θα οργανώσουμε μια τριμερή συνάντηση μετά από αυτό και θα δούμε αν μπορούμε να το τελειώσουμε και να το κλείσουμε», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι μετά τη συνάντηση αναμένει από τον Ρώσο Πρόεδρο να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Ουκρανούς κρατούμενους.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάνω από 1.000 κρατούμενοι και γνωρίζω ότι θα τους απελευθερώσουν. Ίσως τους απελευθερώσουν πολύ σύντομα, αμέσως, κάτι που θεωρώ εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται τα πάντα» όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται «τα πάντα», όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο ποιες εγγυήσεις ασφαλείας απαιτεί για να συνάψει συμφωνία.

Είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται πρώτα έναν ισχυρό στρατό, ο οποίος περιλαμβάνει όπλα, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και πληροφορίες.

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις «μεγάλες χώρες», όπως οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι.

Ανέφερε ότι οι Ουκρανοί είναι ισχυροί και ότι υποστηρίζουν τα σχέδια του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με «διπλωματικό τρόπο».

Μάλιστα, τόνισε ότι θέλει να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο για να σταματήσουμε τη Ρωσία, και χρειαζόμαστε την υποστήριξη των Αμερικανών και Ευρωπαίων εταίρων μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό.

Δείχνουμε ότι είμαστε ισχυρός λαός και υποστηρίξαμε την ιδέα του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει αυτός ο πόλεμος». Στη συνέχεια ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Είμαστε έτοιμοι για τριμερή (συνάντηση με τον Πούτιν)».