Σε θετικό έδαφος αναμένεται να ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται να ξεκινήσει 0,23% υψηλότερα, ο γερμανικός DAX 0,16% υψηλότερα, ο γαλλικός CAC 40 0,24% και ο ιταλικός FTSE MIB 0,2% υψηλότερα.

Στην Ουάσινγκτον ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση για να αποδεχθεί μια συμφωνία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα μπορούσε «να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν θέλει, ή να συνεχίσει να μάχεται».

Η συνάντηση ακολουθεί τη σύνοδο του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς κατάπαυση του πυρός. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε πως θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, εάν η Ρωσία λάμβανε την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας. Την Κυριακή, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πρότεινε ότι στην Ουκρανία θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στην Ασία, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά εν όψει των συνομιλιών, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών διαπραγματεύονταν ελαφρώς υψηλότερα νωρίς τη Δευτέρα, μετά τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, που ενίσχυσαν μια κερδοφόρα εβδομάδα στη Wall Street.