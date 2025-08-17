Μία πολύ σοβαρή υπόθεση αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που δέχθηκε μια 29χρονη Βραζιλιάνα στην Πάτρα, εξετάζει τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η 29χρονη Βραζιλιάνα μετέβη χθες Σάββατο 16 Αυγούστου τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται, με τους γιατρούς του νοσηλευτικού ιδρύματος να ενημερώνουν τις Αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η νεαρή Βραζιλιάνα δέχθηκε μαχαιριές στα χέρια από 30χρονη ομοεθνή της, που έδρασε με άνδρα, επίσης ομοεθνή τους, ο οποίος αναζητείται.

Η 30χρονη που ήταν και συγκάτοικος του θύματος, συνελήφθη και όπως προέκυψε μετά την επίθεση στην 29χρονη, της αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νόρμαν. Τόσο η συλληφθείσα όσο και ο άνδρας που αναζητείται, κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία.