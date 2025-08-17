Έντονη ανησυχία καταγράφεται τις τελευταίες ώρες σε πολλές ομάδες αναφοράς για πυρκαγιές στα social media, λόγω του καπνού και της έντονης μυρωδιάς καμένου που γίνονται αισθητά σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου, αλλά και μέχρι την Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Twitter, η προέλευση του καπνού και της δυσοσμίας δεν εντοπίζεται σε κάποιο καινούριο μέτωπο πυρκαγιάς εντός της Ελλάδας. Όπως επισημαίνει, το φαινόμενο οφείλεται στη «μεγάλη φωτιά που μαίνεται εδώ και μέρες στη βορειοδυτική Τουρκία».

🔥ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι… pic.twitter.com/fegg7bGy6C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025

Μεταφορά καπνού λόγω ισχυρών ανέμων

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από τα Δαρδανέλια και κοντά στην Προύσα, με αποτέλεσμα η δυσοσμία και τα αιωρούμενα σωματίδια να διαχέονται μέχρι και την Ελλάδα. Αυτό έχει δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά σε ελληνικό έδαφος, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ελλάδα, παρά μόνο μεταφορά αέριων μαζών από την Τουρκία.

Δραματική η κατάσταση στη βορειοδυτική Τουρκία

Η κατάσταση στην Τουρκία παραμένει τραγική, καθώς ο μέχρι στιγμής απολογισμός αναφέρεται σε 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αναπνοής εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για τη μεταφορά του καπνού και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.