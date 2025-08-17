Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια και γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται κάποιες παροδικές νεφώσεις από τις πρωινές ώρες.

Αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα

Σταδιακά, από το μεσημέρι και μετά, η εικόνα του καιρού αλλάζει. Σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο Ιόνιο και την Κρήτη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Μέτριοι άνεμοι, πιο δυνατοί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά στα 5 μποφόρ. Στην περιοχή του Καστελλόριζου η ένταση ενδέχεται να φτάσει και τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται στους 31-34 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά, η ζέστη θα είναι πιο αισθητή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά.

• Άνεμοι: μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ

• Θερμοκρασία: από 21 έως 33°C, τοπικά 34°C

Απογευματινές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως όσο περνούν οι ώρες θα κάνουν την εμφάνισή τους νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα δώσουν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.

• Άνεμοι: μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ

• Θερμοκρασία: από 21 έως 32°C