Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: Αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα – Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, ο καιρός στη χώρα μας διαμορφώνεται με σημαντικές διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς τη νεφοκάλυψη και τα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.

Σε Ήπειρο, δυτική και κεντρική Μακεδονία καθώς και Θεσσαλία, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή πρόσκαιρων καταιγίδων. Αντίστοιχα, στη Θράκη, οι νεφώσεις θα ενταθούν κυρίως έως το απόγευμα, συνοδευόμενες από τοπικές βροχοπτώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, όπου σε ορεινές ζώνες δεν αποκλείονται σύντομοι τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα κυριαρχούν βόρειοι – βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34°C στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, και τους 31°C στη νησιωτική χώρα.

Επιμέρους Προγνώσεις για τις Περιφέρειες

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τοπικούς όμβρους έως το απόγευμα. Οι υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι – απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι μεταβλητοί ή βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34°C (δυτική Μακεδονία έως 30°C).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Κυρίως αίθριος καιρός, με εξαίρεση ορεινές ζώνες όπου υπάρχει πιθανότητα όμβρων και σποραδικών καταιγίδων το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί (3-4 μποφόρ), η θερμοκρασία έως 34°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Στη Θεσσαλία, παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα με πιθανούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητες όμβρων στα βουνά. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ (Εύβοια τοπικά έως 6), με εξασθένηση αργότερα. Θερμοκρασία ως 34°C (Σποράδες έως 29°C).

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα. Θερμοκρασίες έως 29°C, τοπικά στην Κρήτη έως 31°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός, με βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31°C.

Αττική: Αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία έως 32°C.

Θεσσαλονίκη: Λίγες παροδικές νεφώσεις έως το απόγευμα, πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32°C.

Πρόγνωση Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025: Βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές

Για τη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο, το απόγευμα θα σχηματιστούν τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, με πιθανότητα παροδικών βροχών ή σποραδικών καταιγίδων κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι διατηρούνται δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 5, ενώ στο Καστελλόριζο ενδέχεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34-36°C σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Αναλυτική Πρόγνωση για Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Νησιά

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως σε δυτική και κεντρική Μακεδονία τις θερμές ώρες. Θερμοκρασία έως 35°C.

Ιόνια Νησιά – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένη η πιθανότητα για απογευματινά φαινόμενα (όμβροι, καταιγίδες), κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Τιμές θερμοκρασίας έως 34°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά, ιδίως σε ορεινές περιοχές. Μέγιστες θερμοκρασίες έως 36°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος καιρός με πιθανές παροδικές νεφώσεις στην ορεινή Κρήτη και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι – βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ (Καστελλόριζο δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6). Θερμοκρασία έως 33°C.

Αττική: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και χαμηλή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασία ως 34°C.

Θεσσαλονίκη: Λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα, με ενδεχόμενες σύντομες μπόρες ή καταιγίδες. Θερμοκρασία μέχρι 32°C.

Τάσεις καιρού για το επόμενο πενθήμερο (19-23 Αυγούστου 2025)

Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου ξεκινάει με αίθριες κυρίως καιρικές συνθήκες και μόνο το μεσημέρι και απόγευμα αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, που ενδέχεται να δώσουν σύντομες βροχές ή καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές ζώνες της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Το πτηνό μοτίβο των ανέμων παραμένει, με βορειοδυτικούς και ενισχυμένους τοπικά στο Αιγαίο (έως 6 μποφόρ). Η θερμοκρασία διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με προοπτική μικρής ανόδου προς το τέλος της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη 19/8: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικές βροχές και απογευματινές καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές.

Τετάρτη 20/8: Συνεχίζεται το ίδιο μοτίβο με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες.

Πέμπτη 21/8: Βελτιωμένος καιρός και άνοδος θερμοκρασίας, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Παρασκευή 22/8: Αυξημένες νεφώσεις το πρωί στο βόρειο Ιόνιο και τη βορειοδυτική Ελλάδα με τοπικές βροχές που σύντομα υποχωρούν. Αλλού αίθριος καιρός και περαιτέρω μικρή άνοδος θερμοκρασίας.

Για όσους σχεδιάζουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, συνίσταται προσοχή τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βουνά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, όπου δεν αποκλείονται ξαφνικές βροχοπτώσεις