Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, ο 25χρονος που κατηγορείται για τον εμπρησμό στο γηροκομείο της Πάτρας. Ο νεαρός παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα, στον οποίο εξέφρασε την επιθυμία να απολογηθεί άμεσα, αρνούμενος κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του περιβάλλοντός του, που επικαλείται το tempo24.news, ο 25χρονος υποστηρίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή στον εμπρησμό και βρέθηκε στην περιοχή με σκοπό να συνδράμει στην κατάσβεση. Όπως ο ίδιος αναφέρει, διαπίστωσε την ύπαρξη μιας καύτρας σε χωράφι, προσπάθησε, όπως λέει, «να σβήσει τη φωτιά αλλά δεν τα κατάφερε» και όταν απομακρύνθηκε, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί. Μαρτυρίες φέρεται να ενισχύουν τον ισχυρισμό αυτό, καθώς τον τοποθετούν μεταξύ των πολιτών που συμμετείχαν στις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς, λίγο πριν αυτή φτάσει στο γηροκομείο.

Εξελίξεις για τους άλλους δύο κατηγορούμενους

Παράλληλα, το βλέμμα της δικαιοσύνης στρέφεται και στους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 19χρονο και έναν 27χρονο, με φερόμενη εμπλοκή στη φωτιά της περιοχής Συχαινών. Οι δύο νεαροί θα απολογηθούν αύριο, Κυριακή 17 Αυγούστου, στις 11:00, καθώς ζήτησαν και έλαβαν σχετική προθεσμία από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο 19χρονος «φέρεται να έχει ομολογήσει» ότι έβαλε τη φωτιά, δηλώνοντας πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, ενώ χρησιμοποίησε αναπτήρα για να την ανάψει. Αντίθετα, ο 27χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι «δεν θυμάται τίποτα», επικαλούμενος πλήρες κενό μνήμης λόγω μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να διαμορφωθεί η τελική στάση που θα τηρήσουν μπροστά στον ανακριτή και οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση των δικαστικών αρχών αναφορικά με τη δικαστική τους μεταχείριση και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.