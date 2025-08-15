Ο Πούτιν είναι «έξυπνος τύπος» κι δυο τους «τα πάνε καλά», καθώς «υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και από τις δύο πλευρές», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλώντας με δημοσιογράφους κατά την πτήση του προς στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το μέλλον της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις Τραμπ πρίν την συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε, ότι πιστεύει πως «κάτι θα προκύψει». «Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει, γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα κάνουν, μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος» είπε. Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως ο Πούτιν «προσπαθεί να στήσει σκηνικό» και «κατά τη γνώμη του, αυτό τον βοηθά να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία». Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει, ότι «στην πραγματικότητα αυτό τον βλάπτει και θα του μιλήσω γι’ αυτό».

«Θα αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση» για τις εδαφικές παραχωρήσεις δηλώνει ο Τραμπ

Ερωτηθείς αν η συνομιλία του με τον Πούτιν θα καλύψει εδαφικά ζητήματα, ο Τράμπ απάντησε πως «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση και πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Όμως δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο ίδιο τραπέζι. Και νομίζω ότι έχουμε δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία — αλλά δεν πρόκειται να το κάνει».

Τραμπ: «Αυστηρές» συνέπειες για τη Ρωσία εάν δε δείξει προθυμία

Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείει «αυστηρές» συνέπειες για τη Ρωσία εάν δε δείξει προθυμία να συζητήσει σοβαρά για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Οικονομικά αυστηρές. Θα είναι πολύ αυστηρές», είπε μεταξύ άλλων. Την ίδια ώρα, αφήνει «ανοικτό το ενδεχόμενο» και για το οι ΗΠΑ να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα…» είπε.