Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Αλάσκας, το Άνκορατζ και φυσικά στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ, όπου πραγματοποιείται η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και όχι μόνο στο έδαφος.

Πολεμικά αεροσκάφη Stealth και F-35 επιτηρούσαν από νωρίς τον εναέριο χώρο στην Αλάσκα, αλλά και την ασφαλή προσγείωση τόσο του Air Force 1, όσο και του ρωσικού προεδρικού αεροπλάνου στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ. Μάλιστα, στο βίντεο που ακολουθεί, ακούγεται κατά την διάρκεια της χειραψίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ο ήχος των αεροσκαφών που υπερίπτανται του χώρου, με τον Ρώσο πρόεδρο να σηκώνει κάποια στιγμή το κεφάλι του στον ουρανό για να τα δει.

Τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μάλιστα «όργωναν» τον εναέριο χώρο του Άνκορατζ και μετά την προσγείωση των δύο προεδρικών αεροπλάνων, δείχνοντας πόσο σημασία δίνει η κυβέρνηση Τραμπ στην ασφαλή διοργάνωση της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.