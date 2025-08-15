Ιδιαίτερα ευδιάθετος ήταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την άφιξή του στην αμερικανική αεροπορική βάση Έλμεντορφ στο Άνκορατζ της Αλάσκας, αλλά και ψύχραιμος στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, όπως κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Συγκεκριμένα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πόζαραν στις κάμερες ευρισκόμενη στην αίθουσα που θα λάμβανα μέρος οι συνομιλίες των δύο ηγετών στην Αλάσκα, οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν φωνάζοντας να κάνουν ερωτήσεις, με τους δύο προέδρους να δείχνουν ότι αγνοούν τις φρενήρεις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ωστόσο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε να συνοφρυώνεται ότααν ένας εκ των παριστάμενων δημοσιογράφων τον ρώτησε δυνατά: «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε πολίτες;».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είπε τίποτα, απλώς έδειξε το αυτί του και σήκωσε τους ώμους του σε απάντηση. Σύμφωνα με το SKY News, η ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου, Μάρθα Κέλνερ, είπε απευθυνόμενη στους συναδέλφους «πάμε», προφανώς καλώντας τους να αποχωρήσουν από την αίθουσα, προσθέτοντας με νόημα: «Προφανώς δεν θέλει να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις σε αμερικανικό έδαφος».