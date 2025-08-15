Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι “μαχητική”, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Οι δηλώσεις Τραμπ πρίν την συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε, ότι πιστεύει πως «κάτι θα προκύψει». «Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει, γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα κάνουν, μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος» είπε. Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως ο Πούτιν «προσπαθεί να στήσει σκηνικό» και «κατά τη γνώμη του, αυτό τον βοηθά να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία». Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει, ότι «στην πραγματικότητα αυτό τον βλάπτει και θα του μιλήσω γι’ αυτό».

«Θα αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση» για τις εδαφικές παραχωρήσεις δηλώνει ο Τραμπ

Ερωτηθείς αν η συνομιλία του με τον Πούτιν θα καλύψει εδαφικά ζητήματα, ο Τράμπ απάντησε πως «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση και πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Όμως δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο ίδιο τραπέζι. Και νομίζω ότι έχουμε δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία — αλλά δεν πρόκειται να το κάνει».