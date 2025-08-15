Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατέφθασε στο Άνκορατζ της Αλάσκας με μια ασυνήθιστα casual εμφάνιση για έναν ανώτερο διπλωμάτη: ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι, μαύρο μπουφάν και ένα λευκό πουλόβερ με τη χαρακτηριστική επιγραφή «СССР» – δηλαδή «ΕΣΣΔ» στα κυριλλικά, αναφορά στη Σοβιετική Ένωση, της οποίας η Ουκρανία υπήρξε κάποτε μέρος.

Ο Λαβρόφ δεν έκανε δηλώσεις για το τι αναμένει από τη σύνοδο στην Αλάσκα, αλλά το πουλόβερ του έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό παραπέμπει στη «χρυσή εποχή» της Ρωσίας ως υπερδύναμης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου — μια μορφή ρωσικού «Make Russia Great Again».

Ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν «η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα». Η αναβίωση της παλιάς αυτοκρατορικής ισχύος της Ρωσίας έχει γίνει βασικός στόχος της μακρόχρονης προεδρίας του.

Ο συμβολισμός του πουλόβερ δεν πέρασε απαρατήρητος από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που ενθουσιάστηκαν με την επιλογή ένδυσης του Λαβρόφ, παρουσιάζοντάς τη ως απάντηση στους φιλοουκρανούς διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Άνκορατζ, ζητώντας να δοθεί θέση στην Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, Όλγκα Σκαμπέγιεβα, ανέβασε φωτογραφία του Λαβρόφ γράφοντας: «Ο Λαβρόφ απαντάει. Το πουλόβερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»

Η επιλογή του πουλόβερ υποδηλώνει επίσης τη σιγουριά με την οποία προσέρχεται η Μόσχα στη σύνοδο. Μέσω αυτής της εικόνας, η Ρωσία προβάλλει το αφήγημα ότι είναι ξανά μια μεγάλη δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί στη διεθνή σκηνή.

🇷🇺🇺🇸 – Trollmaster Lavrov landed in Alaska with a white sweater and the letters CC showing from under his gilet. Turns out it doesn’t say Россия, but instead, it says CCCP (USSR)! To prove that, found the same (collar and stripes) at WildBerries for 31$, I if you’d like one 😉 pic.twitter.com/wLa1LegLyZ — IL Libanese (@Dal_Libano) August 15, 2025

Πηγή: CNN