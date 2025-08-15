Σοβαρό πλήγμα έχει προκαλέσει στη βόρεια περιοχή του Πακιστάν το κύμα καταρρακτωδών βροχοπτώσεων το τελευταίο 24ωρο, με τον αριθμό των νεκρών να αγγίζει τους 120, όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα από τις αρμόδιες αρχές. Συνολικά, από την εκδήλωση των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου, τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα 400, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας στην περιοχή.

Η ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, είναι αυτή που μετρά τις περισσότερες απώλειες, καθώς εκεί καταγράφηκαν τουλάχιστον 110 θάνατοι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της επαρχιακής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών. Επιπλέον, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κασμίρ, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον τραγικό απολογισμό των φετινών βροχοπτώσεων.