Εντυπωσιακή ήταν η αυτοκινητοπομπή που σύνοδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ πριν την αναχώρησή του για την κρίσιμη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Μαζί με τα αυτοκίνητα διακρινόταν κι ένα ελικόπτερο που τα ακολουθούσε.

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν μπει στο Air Force One.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειξαν και την αυτοκινητοπομπή που συνόδευσε τον Ρώσο πρόεδρο.