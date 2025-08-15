Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την προσφορά του Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες για την Ουκρανία και «να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων με την Ουκρανία» μετά τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Αλάσκα.

«Αναμένουμε ο πρόεδρος Πούτιν να πάρει στα σοβαρά την προσφορά του προέδρου Τραμπ για συνομιλίες και να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων με την Ουκρανία μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα», σημείωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Πάνω από τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που παραβίασε το διεθνές δίκαιο, η Μόσχα έχει τώρα μια ευκαιρία να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, υπογράμμισε επίσης ο καγκελάριος της Γερμανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, σημείωσε, τονίζοντας επίσης ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη» στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε εξάλλου ότι η Ουκρανία πρέπει να πάρει μέρος σε οποιαδήποτε συνάντηση γίνει σε συνέχεια της σημερινής.

«Ο στόχος πρέπει να είναι (η διοργάνωση) μιας συνόδου κορυφής στην οποία να συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», κατά την οποία «πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο Μερτς στη σημερινή ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι τα εδαφικά ζητήματα θα μπορούσαν να αποφασιστούν μόνον με τη συγκατάθεση της ουκρανικής πλευράς.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε εξάλλου στην ιδέα για πιθανές εδαφικές ανταλλαγές που κυκλοφόρησε από τον Τραμπ και σημείωσε ότι θα παραμείνει σε επαφή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το θέμα αυτό.

Η συνάντηση σε αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας είναι η πρώτη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Τραμπ ελπίζει να επιτύχει να δοθεί τέλος στον πόλεμο, αν και ο Πούτιν δεν έχει αφήσει μέχρι στιγμής να φανούν σημάδια υποχώρησης.