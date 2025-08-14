Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία εμφανίστηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων με τους ηγέτες των δύο χωρών και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η διπλωματική οδός μπορεί να ανοίξει νέους διαύλους διαλόγου.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι αύριο θα έχει “μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν”, χαρακτηρίζοντας την ως “καλή συνάντηση”, αλλά παράλληλα σημείωσε πως “η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε”. Όπως ανέφερε, αυτή η συνάντηση αναμένεται να έχει πιο ευρεία συμμετοχή, ίσως και με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο αλλαγής στη σύνθεση.

Συμβολική συνάντηση στην Αλάσκα

Επιπλέον, ο Τραμπ έδωσε έμφαση στην επιθυμία του για μια μελλοντική απευθείας συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα. Η επιλογή της τοποθεσίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, “θα ήθελα να το δω να συμβαίνει στην πραγματικότητα, ίσως στην Αλάσκα”.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο στόχος της αυριανής του συνάντησης με τον Πούτιν είναι να προετοιμάσει το έδαφος για τις επόμενες διαβουλεύσεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, “αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα”, αναδεικνύοντας το βάρος που δίνει στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις ρωσοουκρανικές σχέσεις.