Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 25% η σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καταλήξει σε αποτυχία. Παρόλα αυτά, ο διαπραγματευτής – ηγέτης επέμεινε πως αυτός είναι ο μόνος λόγος που ο Ρώσος πρόεδρος κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παραγωγό του Fox, Μπράιαν Κίλμιντ.

«Πιστεύω ότι (ο Πούτιν) θέλει να το πετύχει. Πραγματικά νιώθω ότι το ήθελε όλο αυτό. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν εγώ, αν ήταν κάποιος άλλος, δεν θα μιλούσε με κανέναν», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαι ο πιο σκληρός που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Δεν έχει ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με κάποιον σαν εμένα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι αν η συνάντηση της Παρασκευής στεφθεί με επιτυχία, τότε ενδέχεται να παραμείνει στην Αλάσκα για να φιλοξενήσει μια δεύτερη συνάντηση, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Πιστεύω πλέον ότι έχει πειστεί πως θα καταλήξουμε σε συμφωνία» για να τερματιστεί η μακροχρόνια σύγκρουση, συνέχισε ο πρόεδρος, προσθέτοντας: «Θα το καταλάβω πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις υψηλού προφίλ συναντήσεις ως προκαταρκτικό βήμα προς την ειρήνη, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν θα έχουμε άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά νομίζω πως θα έρθει». «Ανάλογα με το τι θα συμβεί στη συνάντησή μου, θα τηλεφωνήσω στον πρόεδρο Ζελένσκι και θα του πω να έρθει εκεί που θα γίνει η δεύτερη συνάντηση», είπε στον Κίλμιντ. «Δεν ξέρω πού ακριβώς θα γίνει η δεύτερη συνάντηση, αλλά έχουμε κατά νου τρεις διαφορετικές τοποθεσίες και μία από τις επιλογές –η πιο εύκολη μακράν– είναι να μείνουμε στην Αλάσκα», συνέχισε. «Αν η συνάντηση πάει άσχημα, δεν τηλεφωνώ σε κανέναν – γυρίζω σπίτι».

Πολλές λεπτομέρειες της συνόδου στην Αλάσκα παραμένουν άγνωστες μόλις μία ημέρα πριν, συμπεριλαμβανομένου του αν οι ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση. «Θα κάνω συνέντευξη Τύπου σε κάθε περίπτωση», είπε ο Τραμπ. «Αν είναι αρνητική, θα κάνω συνέντευξη Τύπου για να πω ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί, ότι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα συνεχίσουν να πυροβολούν και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, και νομίζω ότι είναι ντροπή – και θα επιστρέψω στην Ουάσιγκτον.

Ή θα κάνω συνέντευξη Τύπου που θα είναι θετική». Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν ήταν υπερβολικά αισιόδοξος. «Έχω σταματήσει έξι πολέμους φέτος. Αυτός ήταν ένας από τους εύκολους – ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα – αλλά ποτέ δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Αυτός τελικά αποδεικνύεται μάλλον ο πιο δύσκολος», είπε.