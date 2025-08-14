Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως δεν αρκέστηκε μόνο σε ζητήματα εμπορίου κατά την πρόσφατη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής οικονομικής εφημερίδας Dagens Naeringsliv, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στο Νόμπελ Ειρήνης, θέτοντας το θέμα κατά τη διάρκεια συνομιλίας για τους εμπορικούς δασμούς.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο Τραμπ επικοινώνησε απευθείας με τον Νορβηγό υπουργό Οικονομικών, Γενς Στόλτενμπεργκ, ζητώντας να ενημερωθεί τόσο για τις εμπορικές σχέσεις Νορβηγίας-ΗΠΑ, όσο και για το διάσημο βραβείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές χώρες –ανάμεσά τους το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Καμπότζη– έχουν προτείνει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο για το Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενες τη μεσολαβητική του δράση σε διάφορες συμφωνίες και εκεχειρίες. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα πως θεωρεί ότι αξίζει να τιμηθεί με αυτή την ύψιστη διάκριση, που έχουν λάβει τέσσερις προκάτοχοί του στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει η Dagens Naeringsliv, «από το πουθενά, ενώ ο Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές. Στην ατζέντα του Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε εξίσου το ζήτημα του Νόμπελ και οι δασμοί στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών: «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ – και να συζητήσει για δασμούς», σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Σιγή ιχθύος από θεσμικούς φορείς

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος, το νορβηγικό υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Νοβηγική Επιτροπή Νόμπελ, δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά αιτήματα για σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της επικοινωνίας ή το θέμα της υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ για το βραβείο.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι κάθε χρόνο προτείνονται εκατοντάδες υποψήφιοι για το Νόμπελ Ειρήνης. Η επιλογή ανήκει στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, τα πέντε μέλη της οποίας ορίζονται από το κοινοβούλιο της χώρας, όπως προβλέπει η διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, ιδρυτή του βραβείου.

Η συζήτηση για το Νόμπελ στην ατζέντα Τραμπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έθιγε το θέμα του Νόμπελ Ειρήνης σε συνομιλία του με τον Στόλτενμπεργκ, ο οποίος έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Νορβηγός υπουργός σχολίασε πως σκοπός της επικοινωνίας ήταν η συζήτηση για τους εμπορικούς δασμούς και την οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, ενόψει επικείμενης συνομιλίας του Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Στέρε.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν ο Τραμπ έθεσε ζήτημα βράβευσής του με το Νόμπελ, ο Στόλτενμπεργκ αρκέστηκε να δηλώσει ότι «δεν θα επεκταθώ περισσότερο για το περιεχόμενο της συνομιλίας». Σημειώνεται πάντως ότι στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ανάμεσα στους οποίους ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για δασμούς ανάμεσα σε ΗΠΑ-Νορβηγία

Στο οικονομικό πεδίο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 31 Ιουλίου την επιβολή δασμών ύψους 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία, με το ποσοστό να ταυτίζεται με εκείνο που ισχύει για τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νορβηγός υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να έχουν υπάρξει τελικές αποφάσεις.