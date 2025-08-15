Ο τόπος συνάντησης του Τραμπ και του Πούτιν είναι η αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση Joint Base Elmendorf-Richardson, στο βόρειο άκρο του Άνκορατζ, της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Αλάσκας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Αλάσκας, η οποία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αποτελούσε κρίσιμο σημείο αεροπορικής άμυνας και κεντρικό σημείο διοίκησης για την αποτροπή απειλών από τη Σοβιετική Ένωση.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι η βάση επιλέχθηκε επειδή πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη φιλοξενία των δύο ηγετών.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε τη βάση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, το 2019, και δήλωσε ότι οι στρατιώτες που υπηρετούν εκεί «υπηρετούν στην τελευταία μεθόριο της χώρας μας ως πρώτη γραμμή άμυνας της Αμερικής».

Η έκταση 64.000 στρεμμάτων αποτελεί βασική βάση για την αμερικανική στρατιωτική ετοιμότητα στην Αρκτική. Στο αποκορύφωμά της, το 1957, φιλοξενούσε 200 μαχητικά αεροσκάφη, πολλαπλά συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης.

Πηγή: BBC