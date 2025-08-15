Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Τέτοιες σαν αυτές που έζησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Κρακοβία. Πότε είσαι στον Όλυμπο, πότε στα… Τάρταρα, ούτε που το καταλαβαίνεις σε τούτο το άθλημα. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι τελικά πολύ κοντά. Άλλοτε 90, άλλοτε 180 λεπτά, άλλοτε λίγο παραπάνω. Μια παρόμοια διαδρομή έκανε και ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι σε ταχύτητα… φωτός.

Η αμφισβήτηση ήταν διάχυτη για τον Πολωνό τερματοφύλακα από εκείνο το περσινό ματς στις Σέρρες και μετά. Κριτική, μουρμούρα στο γήπεδο, γκρίνια στα social media. Και εντός των τειχών υπήρξε προβληματισμός. Σε σημείο τέτοιο που οι Πράσινοι απέκτησαν τερματοφύλακα ο οποίος στα «χαρτιά» είναι ισάξιος ή ακόμα και καλύτερος του.

Η απόδοσή του Ντραγκόφσκι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού δεν έπειθε τους πάντες. Ασταθής σε κρίσιμες στιγμές, με εμφανίσεις που έδιναν πάτημα στους επικριτές του, ο Πολωνός τερματοφύλακας έγινε «στόχος» και ο αποδιοπομπαίος τράγος σχεδόν για κάθε ποδοσφαιρικό… κακό που έβρισκε την ομάδα του. Και όχι άδικα θα πω, γιατί τα έκανε τα λαθάκια του και ήταν πολλά και μαζεμένα. «Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό», έλεγαν πολλοί. Άλλοι ζητούσαν άμεση αντικατάσταση, λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν πως έχει ακόμα να δώσει. Όχι όμως και ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος δεν τον «έκαψε», αλλά τον στήριξε. Και ανταμείφθηκε για την πίστη του στον Πολωνό.

Το βράδυ της 14ης Αυγούστου, στην Κρακοβία, ο 28χρονος γκολκίπερ πήρε την προσωπική του ρεβάνς. Σε ένα ματς που έμοιαζε με ψυχολογικό θρίλερ, απέναντι στη Σαχτάρ, ο Ντραγκόφσκι όχι μόνο κράτησε όρθια την ομάδα του, αλλά έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση.

Με δύο τεράστιες αποκρούσεις στην κανονική διάρκεια και την παράταση, αρνήθηκε το γκολ στους Ενρίκε και Νέβερτον. Και όταν η μπάλα στήθηκε στη λευκή βούλα, μεταμορφώθηκε σε «τείχος». Σταμάτησε… δυόμισι φορές τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας, πριν δει τον Μαντσίνι να ολοκληρώνει το έργο. Στην πατρίδα του, με τους δικούς του να τον βλέπουν από τις εξέδρες, έζησε τη στιγμή που κάθε τερματοφύλακας ονειρεύεται: να μετατραπεί από αμφισβητούμενος σε ήρωα. Και ας αρνείται αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Η εικόνα του, με το χαμόγελο να σπάει το σοβαρό του ύφος μετά τη λήξη του αγώνα, ήταν η απόδειξη ότι αυτή η πρόκριση είχε και μια προσωπική διάσταση. Δεν ήταν απλώς η παρουσία του Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League. Ήταν και ο Ντραγκόφσκι που πήρε το αίμα του πίσω με τον πιο ηχηρό τρόπο. Μέσα στο γήπεδο, στη διαδικασία των πέναλτι, όταν η μπάλα ζύγιζε… τόνους και κάθε απόφαση έκρινε την πορεία μιας ολόκληρης σεζόν.

Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα ακούγεται το όνομά του, ίσως οι φωνές της αμφισβήτησης να είναι χάνονται μέσα στο θόρυβο του χειροκροτήματος. Γιατί η Κρακοβία θα θυμίζει πάντα πως ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι ξέρει να απαντά και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή!