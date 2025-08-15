Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων, συνοδεία της συζύγου του, Μαρέβας.

Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει την Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του, έφτασαν στη Μονή λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, για να παρακολουθήσουν και εκείνοι τη λειτουργία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιερά Μονή, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα:

«Tην μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας στην Κοίμηση της Θεοτόκου, sήμερα Δεκαπενταύγουστο, στο μέσον του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μία ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης.

Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση.

Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μία αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια την δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας με την Παναγία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά», το μήνυμα του Πρωθυπουργού.