Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική παράδοση, την ομόνοια και την αγάπη.

Στο μήνυμά του, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος, καθώς η χώρα αντιμετώπισε ακόμη μία φορά τον όλεθρο των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, η σκέψη στρέφεται σε όσους επλήγησαν από τις φλόγες και βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, τονίζοντας την ανάγκη για μια ισχυρή, σύγχρονη Πολιτεία που θα εστιάσει στην πρόληψη προκειμένου να μην επαναληφθεί ο ίδιος εφιάλτης στο μέλλον.

Στήριξη σε όσους δοκιμάζονται και αγωνίζονται

Παράλληλα, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά στους πολίτες που δίνουν καθημερινό αγώνα για μια καλύτερη ζωή, είτε βρίσκονται στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία ή στη βιοπάλη. Θυμήθηκε και όσους δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους λαούς που στερούνται Ελευθερίας και Ειρήνης. Ιδιαίτερα τόνισε την περίπτωση της Παλαιστίνης, η οποία όπως είπε, στερείται Πατρίδας και Ζωής.

Μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και ελπίδας

Ο Σωκράτης Φάμελλος απηύθυνε κάλεσμα σε όλους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για μια καλύτερη Ελλάδα και έναν καλύτερο κόσμο. Ευχήθηκε, κλείνοντας, χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες, δίνοντας έμφαση στις αξίες της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς, της Υγείας και της Ειρήνης.

Καλό Δεκαπενταύγουστο!

Δείτε την ανάρτηση του Σ. Φάμελλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης