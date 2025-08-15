Με αφορμή την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε ευχές για ευημερία, υγεία και ειρήνη σε όλους τους Έλληνες, εντός κι εκτός συνόρων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αξιοποίησε το εορταστικό κλίμα για να εστιάσει στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, τονίζοντας ότι «δεν είναι ώρα για ευχολόγια, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη και ένα λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας».

Δήλωση με έμφαση στην πρόληψη και τη συλλογική ευθύνη

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν για ακόμα μια χρονιά τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και έντονη ανασφάλεια στην κοινωνία. Έκανε λόγο για «κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική», θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επάρκεια των αρμόδιων αρχών στη διαχείριση κρίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη στήριξή του σε όλους όσοι επλήγησαν, καθώς και στις δυνάμεις της πρώτης γραμμής – πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές – που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Υπογράμμισε πως «δεν είναι η ώρα για επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με έμφαση στην πρόληψη».

Η προοπτική μιας δίκαιης και ισχυρής Ελλάδας

Στην εκτενή του δήλωση, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να ενισχύσουν την πίστη τους σε μια Ελλάδα ισχυρή, ικανή να απαντήσει στις γεωπολιτικές προκλήσεις και να διαφυλάξει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μίλησε για ένα όραμα που θα ενώνει τους Έλληνες, προωθώντας μια πατρίδα που «προοδεύει, στηρίζει τους αδύναμους και ανοίγει ορίζοντες προοπτικής για τους νέους».

Καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη για μία δίκαιη κοινωνία και μια «πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας», αναδεικνύοντας ως βασικές προτεραιότητες την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη συλλογική ευημερία.