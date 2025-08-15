Και τα ζώα έχουν ψυχή, είτε είναι μικρά είτε μεγάλα, είτε ζουν μαζί μας στο χωριό είτε απόμακρα στα δάση.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Και νιώθουν τον ίδιο τρόμο στη θέα της φωτιάς.

Λίγοι άνθρωποι πλέον, εφόσον έχουν και το χρόνο και τη δύναμη, αφήνουν στην τύχη του κάποιο ζώο, όταν απομακρύνονται για να γλυτώσουν από τη φωτιά.

Σε αυτές τις δραματικές ώρες στην Αχαΐα, ένας νεαρός άρπαξε χωρίς σκέψη ένα πρόβατο και το μετέφερε μακριά από τη φωτιά με το μηχανάκι του. Η φωτογραφία είναι του Θανάση Σταυράκη από το Associated Press και ο θαρραλέος οδηγός, είναι ο εθελοντής Ολσι Ολτσάκος.

Οπως έγινε γνωστό, το πρόβατο που γλύτωσε και φιλοξενείται σε ειδικό χώρο, την Vegan Farm, ονομάστηκε Μέλπω καθώς σε όλη την ριψοκίνδυνη διαδρομή, φώναζε μεε, μεεε!

Εκεί μεταφέρθηκαν και άλλα πρόβατα που διασώθηκαν από την φωτιά.

Ηταν πολλοί οι άνθρωποι που έσωσαν ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.