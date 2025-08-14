Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας προχώρησε στον επίσημο χαρακτηρισμό της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης για την ελευθερία του Τύπου «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» (RSF, Reporters Sans Frontières), με έδρα τη Γαλλία, ως ανεπιθύμητης στη ρωσική επικράτεια.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής που ακολουθεί η Μόσχα τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της οποίας οργανώσεις που θεωρούνται ότι υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια χαρακτηρίζονται με τον όρο «ανεπιθύμητες». Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι οι Ρώσοι πολίτες που διατηρούν σχέσεις συνεργασίας ή παρέχουν χρηματοδότηση σε αυτές τις οργανώσεις, διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης που φτάνουν έως και τα πέντε έτη.

Επέκταση της λίστας ανεπιθύμητων οργανώσεων

Ήδη στη λίστα των οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Radio Free Europe/Radio Liberty (χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ), η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία με έδρα το Λονδίνο. Η προσθήκη των RSF στην ίδια κατηγορία καταδεικνύει τη συνέχιση της επιχειρούμενης αυστηροποίησης του πλαισίου λειτουργίας ανεξάρτητων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF), η οποία ιδρύθηκε το 1985 στη Γαλλία, έχει εστιάσει στη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και τον αγώνα κατά της λογοκρισίας διεθνώς, αποτελώντας διαχρονικά βασικό φορέα προάσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, οι RSF δεν έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για την απόφαση των ρωσικών αρχών.

Υποχώρηση της ελευθερίας του Τύπου στη Ρωσία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για φέτος, η RSF τοποθετεί τη Ρωσία στην 171η θέση μεταξύ 180 χωρών, καταγράφοντας σε έκθεσή της πως τουλάχιστον 50 δημοσιογράφοι κρατούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Το γεγονός αυτό εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης εντός των ρωσικών συνόρων.