Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 15 Αυγούστου

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και την Εύβοια. Κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, νεφώσεις θα εμφανιστούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη.

Υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, ενώ το πρωί παρόμοια φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια.

Έντονοι βοριάδες στο Αιγαίο – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-5 μποφόρ στο Ιόνιο , 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως και 7 μποφόρ στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα φτάσει τους 32-34°C, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35-36°C, ενώ στο Αιγαίο θα κυμανθεί μεταξύ 29-32°C.

⸻

Αναλυτική πρόγνωση για μεγάλες πόλεις

Αττική: Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και ισχυρούς βοριάδες στα ανατολικά

Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23°C έως 32°C, τοπικά έως 33°C, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2-3°C χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα

Η μέρα θα έχει αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις κατά τόπους πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22°C έως 32°C.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ένταση 2-4 μποφόρ.