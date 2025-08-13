Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει, ωστόσο, μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στην Κρήτη.

Ενισχυμένοι βοριάδες σε Αιγαίο – Ήπιες συνθήκες στο Ιόνιο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα κεντρικά και βόρεια τμήματα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες σε πτωτική πορεία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά οι μέγιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες κατά 2 με 3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάνουν έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τοπικές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Ελίνα Καρέτσου