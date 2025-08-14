Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τη νέα πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζοντας τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με κάποιες τοπικές νεφώσεις σε ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά αναμένονται άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα κεντρικά και βόρεια Αιγαίου η ένταση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 34 και 36 βαθμών στις περισσότερες περιοχές. Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση κατά γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αρχικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι αναμένονται μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση σε βορειοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Επικρατεί αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στις Σποράδες και την Εύβοια έως και 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 στο Δωδεκάνησα, με τοπικές ενισχύσεις στο Καστελλόριζο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Προβλέπεται αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη στα ανατολικά να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση μέχρι και Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου): Προβλέπεται, γενικά, αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη βόρεια και ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών νωρίς το πρωί στην Εύβοια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, αγγίζοντας στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 36, και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 16 Αυγούστου: Κυρίως αίθριος καιρός, με νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και ηπειρωτικά, όπου σημειώνονται τοπικοί όμβροι στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 5 με 7 στα ανατολικά και κατά τόπους σε κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Αττική, έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Κυριακή 17 Αυγούστου: Στο βόρειο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ δυτικά, 4 με 6 ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 18 Αυγούστου: Επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, δίνοντας τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες χαρακτηρίζεται από τις συνηθισμένες καλοκαιρινές συνθήκες, με ήπια πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στα ανατολικά και τα θαλάσσια τμήματα. *Οι πιθανότητες τοπικών βροχών ή όμβρων περιορίζονται κυρίως στα βόρεια και ορεινά της χώρας, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες.*