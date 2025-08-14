Αγρια κόντρα πάνω στα χιλιάδες στρέμματα καμένης γης στην Αχαΐα, ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη.

Για το 112

Το φυτίλι της πρωτοφανούς αντιπαράθεσης – ακόμη και μέσα από την επίσημη τηλεοπτική ενημέρωση για την κατάσταση με πυρκαγιές, άναψε όταν τη στιγμή που ακόμη οι φλόγες δεν είχαν σβήσει, ο Κώστας Πελετίδης επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης για το 112.

Διατυπώνοντας κατηγορηματικά τη θέση ότι η αποστολή των μηνυμάτων του 112 δεν συνιστά τίποτα άλλο παρά αποποίηση ευθυνών από την κεντρική διοίκηση και πώς όσοι τα αγνόησαν και παρέμειναν στα σπίτια τους, τα έσωσαν από τις φλόγες, ο δήμαρχος της Πάτρας δικαιολόγησε όσους δεν συντάχτηκαν με τις συστάσεις των μηνυμάτων λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε καεί ολοσχερώς»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real» το πρωί της Τετάρτης, σημείωσε «ότι κάναμε τα πράγματα όπως πρέπει, ενώ εκ του αποτελέσματος χρειάζονται πολλά να γίνουν και όχι το τυπικό να λέμε ‘εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε’».

«Θα είχαμε καεί»

Απαντώντας στο ερώτημα αν εκκενώθηκαν οι περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε 112 τόνισε πως «βγήκαν τα σήματα, αλλά δεν εκκενώθηκαν. Αν γινόταν η εκκένωση θα είχαμε καεί εξ ολοκλήρου»

Ακολούθως, ο δήμαρχος Πατρέων υπογράμμισε πως είναι σαφές ότι όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι οι πυροσβέστες, ναι οι προσπάθειες δυνάμεων του δήμου, που συνεισφέρουν στην πυροσβεστική, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος με ηρωισμό, έφερε το αποτέλεσμα…», είπε χαρακτηριστικά.

«Επικίνδυνη συμπεριφορά»

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον Γ. Κεφαλογιάννη το μεσημέρι της Πέμπτης, στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης για τις πυρκαγιές στη χώρα.

«Η συμπεριφορά του κ. Πελετίδη είναι επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112 εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Υποκριτική στάση»

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Να ντρέπεται ο υπουργός»

Ο Κώστας Πελετίδης σήκωσε το γάντι και επιτέθηκε με την ίδια σφοδρότητα κατά του Γιάννη Κεφαλογιάννη.

«Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα καπνίζουν και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ότι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της.

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη».

Ο Δήμος Πατρέων, συνέχισε ο Κώστας Πελετίδης, ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου βρέθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης που τους ζητήθηκε, μαζί με υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και μισθωμένα μηχανήματα για να συνδράμουν, και πολλές φορές απλός κόσμος μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου κατάφεραν να σταματήσουν τα χειρότερα….

«Δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112»

Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112.

Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση.

Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος.

«Τρέξτε να φύγετε»

Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης.

Επικίνδυνη είναι η τακτική σας που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βίος τους να χάνεται.

ΥΓ. Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός».