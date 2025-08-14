Περισσότεροι από 3.200 εργαζόμενοι της αμυντικής Boeing (IAM District 837) απεργούν στα εργοστάσια της εταιρείας στο Σεντ Λούις και στο Σεντ Τσαρλς (Μιζούρι) και στο Μασκούτα (Ιλινόι), μετά την απόρριψη τροποποιημένης τετραετούς πρότασης. Η Boeing υποστηρίζει ότι η απορριφθείσα προσφορά οδηγούσε σε «μέση αύξηση 40%», αλλά το συνδικάτο αμφισβητεί πως αυτό ισχύει για όλους, ενώ κάνει λόγο για μικρότερες αυξήσεις ανά κλίμακα. Η απεργία έχει περάσει στη δεύτερη εβδομάδα, χωρίς προγραμματισμένες συνομιλίες, και η εταιρεία έχει αποσύρει το bonus επικύρωσης 5.000 δολ. που ίσχυε μόνο αν το συμβόλαιο εγκρινόταν πριν την έναρξη της κινητοποίησης.

Η κινητοποίηση αγγίζει τον «πυρήνα» της γραμμής άμυνας: οι εργαζόμενοι κατασκευάζουν F-15 και F/A-18, το εκπαιδευτικό Τ-7A και το μη επανδρωμένο MQ-25. Η Boeing διαβεβαιώνει πως οι εγκαταστάσεις παραμένουν ανοιχτές με σχέδιο «contingency» και ότι συνεχίζονται ορισμένες δοκιμές/παραδόσεις (π.χ. JDAM, δοκιμές εδάφους MQ-25, πτήσεις Τ-7), όμως πρόκειται για την πρώτη μεγάλη απεργία στο αμυντικό σκέλος της εταιρείας από το 1996, στοιχείο που από μόνο του αυξάνει τον λειτουργικό κίνδυνο.

Στο στρατηγικό φόντο, το βλέμμα πέφτει και στο πρόγραμμα έκτης γενιάς F-47 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπου η Boeing κέρδισε φέτος το συμβόλαιο NGAD· η παραγωγή/βιομηχανική προετοιμασία εδράζεται στην περιοχή του Σεντ Λούις. Εάν η απεργία παραταθεί, δεν αποκλείονται ολισθήσεις στα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης της αλυσίδας.

Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εκτεταμένη απεργία \~33.000 εργαζομένων στις εμπορικές γραμμές της Boeing στη Δυτική Ακτή, η οποία οδήγησε σε χρεώσεις περίπου 5 δισ. δολαρίων και σε τετραετή συμφωνία με 38% αυξήσεις. Το ιστορικό αυτό βάρος πιέζει τη διοίκηση να αποφύγει νέα παρατεταμένη παράλυση, αλλά και το συνδικάτο να κεφαλαιοποιήσει μια σπάνια συγκυρία ισχύος.

Σε επίπεδο ρίσκου έργων, ο παράγοντας-«χρόνος» είναι κρίσιμος: κάθε εβδομάδα καθυστερήσεων μπορεί να συμπιέσει δοκιμές, να ανατρέψει slot παραδόσεων και να μετακυλήσει κόστος. Από την άλλη, η Boeing επιχειρεί να «σπάσει» τον αντίκτυπο με εσωτερικές μεταθέσεις προσωπικού και προτεραιοποίηση κρίσιμων ροών (όπως αναφέρει επίσημα). Η εικόνα λοιπόν είναι διττή: πρακτικά «σκαλώματα» σε τμήματα παραγωγής/συναρμολόγησης και ταυτόχρονα μια ελεγχόμενη συνέχιση επιμέρους δοκιμών, μέχρι να επανεκκινήσει ο διάλογος. Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις και ότι το «δέλεαρ» του bonus έχει αποσυρθεί· το πώς και πότε θα κλείσει το ρήγμα θα κρίνει αν ο αντίκτυπος μείνει διαχειρίσιμος ή αν θα «γράψει» καθυστερήσεις στον πιο ευαίσθητο κλάδο της αμερικανικής βιομηχανίας.