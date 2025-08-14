Πολύ συχνή εικόνα στις παραλίες της χώρας μας: Να κολλήσει το αυτοκίνητό σας στην άμμο και να μετατρέψει την χαλαρή ημέρα σας σε εφιάλτη.

Το σκηνικό γνώριμο. Να έχεις βρει την ονειρεμένη παραλία, με τη χρυσαφένια αμμουδιά και να επιμένεις να παρκάρεις το αυτοκίνητο ακριβώς δίπλα σου, ένα μέτρο από την ακρογιαλιά, αγνοώντας αν αυτό είναι ενοχλητικό και εκνευριστικό για τους άλλους.

Την ώρα που βάζεις μπροστά για να φύγεις, διαπιστώνεις ότι έχεις κολλήσει στη άμμο. Οι τροχοί σπινάρουν αλλά μάταια το αυτοκίνητο έχει …μουλαρώσει μέσα στην καυτή άμμο.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να πανικοβληθείτε για να μην επιδεινώσετε και άλλο την κατάσταση.

Αν δεν έχεις κολλήσει όλους τους τροχούς, τότε υπάρχει μια πρακτική, εύκολη κίνηση που θα σε βγάλει από τα δύσκολα, χωρίς να χρειαστεί να επιστρατεύσεις όλους τους λουόμενους, τα τρακτέρ του χωριού ή μια διμοιρία από 4Χ4. Το θαυματουργό αξεσουάρ είναι το πατάκι του αυτοκινήτου. Απλά, το τοποθετηθείς ακριβώς πάνω στην γραμμή που θα πατήσει ο εγκλωβισμένος τροχός και εκκινείς το αυτοκίνητο χωρίς όμως απότομες κινήσεις στο γκάζι.

Όταν ξεκολλήσεις και είσαι έτοιμος να φύγεις μην ξεχάσεις να μαζέψεις το πατάκι που σε ξελάσπωσε!

Μια άλλη περίπτωση για να ξεκολλήστε είναι να μειώστε την πίεση των ελαστικών για να αυξήσετε την πρόσφυση.