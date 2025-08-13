Σημαντική αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των πολιτών που προσέρχονται στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, ως συνέπεια της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τους καπνούς των πρόσφατων πυρκαγιών. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα αιωρούμενα σωματίδια στην υγεία του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, «ο καπνός των πυρκαγιών περιέχει πάρα πολλά σωματίδια με διάφορη σύσταση, εξαρτάται το τι καίγεται». Τα σωματίδια αυτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες προκαλώντας γενικευμένο ερεθισμό.

Όπως εξηγεί ο κ. Τζανάκης, «αυτά τα σωματίδια εισχωρούν βαθιά μέσα στους πνεύμονες και καταρχήν ερεθίζουν τους πάντες. Προκαλούν έναν ερεθιστικό βήχα και μία δυσφορία, αλλά σε άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα, έχουν χρόνια καρδιολογικά, αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό θέμα και να τα στείλουν στο νοσοκομείο».

Οδηγίες προστασίας για τους πολίτες

Ο καθηγητής τονίζει τη σημασία της πρόληψης για την προστασία της υγείας, αναφέροντας: «Θα πρέπει, βασικά, να απομακρυνθούμε, αν μπορούμε, από την περιοχή εφόσον έχουμε τέτοια προβλήματα. Αν δεν μπορούμε, θα πρέπει να κλείσουμε τα παράθυρα, να βάλουμε κλιματισμό και να αερίζουμε το σπίτι μόνο και εφόσον έχουν απομακρυνθεί οι καπνοί και η φωτιά».

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «αν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, να ζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια». Η άμεση παρέμβαση μπορεί να αποβεί καθοριστική σε περιπτώσεις επιδείνωσης των συμπτωμάτων.