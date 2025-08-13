Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στον ρόλο που τον καθιέρωσε παγκοσμίως, αυτόν του Jack Sparrow, στη δημοφιλή σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής».

Σε πρόσφατες δηλώσεις στο Entertainment Weekly, ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) επιβεβαίωσε πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις με τον διάσημο ηθοποιό, αναφορικά με την ενδεχόμενη επανεμφάνισή του στην έκτη ταινία του franchise.

Όπως σημείωσε ο Μπρουκχάιμερ, αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει την επιθυμία του να ξαναδεί τον Ντεπ στον συγκεκριμένο ρόλο, η συνεργασία του ηθοποιού με τη Disney είχε διακοπεί εξαιτίας του κύματος επικρίσεων που ακολούθησε ένα άρθρο γνώμης στη Washington Post το 2018. Σε εκείνο το άρθρο, η πρώην σύζυγός του, Άμπερ Χερντ (Amber Heard), άφηνε υπόνοιες ότι είχε υπάρξει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς όμως να κατονομάζει άμεσα τον Ντεπ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο παραγωγός «αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα έχουν να κάνουν με το τι είναι γραμμένο στη σελίδα».

Η πρόοδος στο σενάριο της έκτης ταινίας

Ο Μπρουκχάιμερ ανέφερε επίσης ότι η ομάδα παραγωγής εξακολουθεί να εργάζεται εντατικά πάνω στο σενάριο της νέας ταινίας, τονίζοντας πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για να προχωρήσει το project. «Εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στο σενάριο. Θέλουμε να το κάνουμε. Απλώς πρέπει να βρούμε το σωστό σενάριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά», είπε ο ίδιος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε σύντομα εξελίξεις.

Σε προηγούμενη συνέντευξη, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι ο σεναριογράφος Τζεφ Νάθανσον (Jeff Nathanson) δουλεύει πάνω στο σενάριο της έκτης ταινίας. «Πιστεύω ότι το βρήκε. Έχει ένα καταπληκτικό τρίτο μέρος. Απλά πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο και το δεύτερο και μετά θα είμαστε εντάξει. Αλλά έγραψε ένα σπουδαίο, τρίτο μέρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι πρόσφατες επιλογές του Τζόνι Ντεπ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022, ο Τζόνι Ντεπ έχει επικεντρωθεί κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές και βρίσκεται μακριά από το Χόλιγουντ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα σχετικά με την επιθυμία και ετοιμότητά του να επιστρέψει σε μια μεγάλη παραγωγή όπως οι «Πειρατές της Καραϊβικής».