Μπαράζ πληρωμών αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και αφορά τρεις κατηγορίες δικαιούχων.

Η πρώτη σχετίζεται με επανυπολογισμούς συντάξεων, η δεύτερη αφορά απόστρατους ένστολους και η τρίτη συνταξιούχους με διαδοχική ασφάλιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εύρος των αναδρομικών που θα καταβληθούν θα κυμαίνεται από 2.500 ευρώ και φτάνει τα 12.500 ευρώ.

Ειδικότερα:

Τα αναδρομικά θα δοθούν σε συνταξιούχους που επηρεάζονται από τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 , ειδικά για όσους έχουν 30 έτη ασφάλισης και άνω. Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι συνταξιούχοι (Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ιδιωτικού τομέα) προέρχονται από την αύξηση που πήραν στις συντάξεις τους μετά τον επανυπολογισμό τους, που έγινε πέρσι, ωστόσο οι συνταξιούχοι πήραν μόνο την αύξηση χωρίς τα αναδρομικά.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά 45.000 απόστρατους ένστολους, οι οποίοι θα λάβουν πίσω τις κρατήσεις του νόμου 4093/2012 από τις κύριες συντάξεις τους. Τα αναδρομικά ποσά για τους απόστρατους καλύπτουν διάστημα 27 μηνών, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Αυτά προκύπτουν επειδή η κράτηση, η οποία αρχικά επιβαλλόταν βάσει του αθροίσματος σύνταξης και μερίσματος άνω των 1.000 ευρώ, καταργήθηκε από τα μερίσματα μετά τον Απρίλιο του 2023. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κράτησης σε πολλές κύριες συντάξεις, καθώς αυτές μεταφέρθηκαν σε μικρότερη κλίμακα, επειδή τα μερίσματα δεν συμπεριλαμβάνονταν πλέον στο άθροισμα. Αναμένονται πληρωμές έως 3.000 ευρώ από αυτή την κατηγορία.

Η τρίτη κατηγορία δικαιούχων είναι συνταξιούχοι που μπορεί να είχαν διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Επίσης, αφορά και όσους κατέβαλλαν εισφορές με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει πραγματοποιηθεί επανυπολογισμός, αξιοποιώντας το αυξημένο ασφάλιστρο που είχαν καταβάλλει οι δικαιούχοι, όταν ήταν εργαζόμενοι.

Δικαιούχοι αναδρομικών στην εν λόγω κατηγορία είναι κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κατέβαλλαν διπλές ασφαλιστικές εισφορές, λόγω παράλληλης απασχόλησης. Οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται κυρίως από τους κλάδους των γιατρών, των δικηγόρων και των μηχανικών, που για κάποιο χρονικό διάστημα στον εργασιακό τους βίο, είχαν παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές σε τουλάχιστον δύο πρώην Ασφαλιστικά Ταμεία.

Υπάρχουν όμως και αρκετοί δικαιούχοι, οι οποίοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και έχει εντοπιστεί, ότι διαθέτουν παράλληλη ασφάλιση στα πρώην Ταμεία ΙΚΑ (μισθωτοί) και ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες). Επίσης, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση σε Δημόσιο και ΟΑΕΕ.