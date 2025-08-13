Η κυβέρνηση καλείται να τρέξει και να κερδίσει ένα δύσκολο στοίχημα το 2026. Πρόκειται για την υλοποίηση, του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της τελευταίας 16ετίας, συνολικού ύψους 16,7 δισ. ευρώ (από 14,6 δισ. το 2025) με τη χρηματοδότηση να έρχεται τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο κλείνει οριστικά στο τέλος του 2026.

Με στόχο τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες και λεπτομέρειες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για το 2026, προβλέπεται να διατεθούν 16,719 δισ. ευρώ μέσω του ΠΔΕ, και ειδικότερα:

– 6,2 δισ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,

– 3,3 δισ. ευρώ σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και:

– 7,219 δις. ευρώ σε έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (τα οποία βαραίνουν το εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)).

Βασικός σκοπός στην εκτέλεση του ΑΠΔΕ 2026 είναι «η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία».

Το επενδυτικό πρόγραμμα του 2026 είναι αυξημένο κατά 14% σε σχέση με το φετινό, που ανέρχεται σε 14,6 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Ιουλίου). Το ΥΠΕΘΟ ζητά από τους φορείς να υλοποιήσουν τουλάχιστον το 95% του προγράμματός τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση πληρωμών τον Δεκέμβριο και πιθανή απώλεια πόρων.

Αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης

Το «Ελλάδα 2.0» ολοκληρώνεται οριστικά το 2026. Η Ελλάδα έχει υποβάλει 6 αιτήματα εκταμίευσης πόρων και έχει λάβει συνολικά 21,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου. Τον περασμένο μήνα η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στην Κομισιόν το 6ο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, μετά από την εκπλήρωση 39 νέων οροσήμων και στόχων.

Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ (στο 66% των διαθέσιμων πόρων). Το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου. Με το αυξημένο επενδυτικό «πακέτο» του 2026, η κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο την τόνωση της ανάπτυξης αλλά και τη θωράκιση της οικονομίας απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Το στοίχημα, όμως, θα κριθεί στην έγκαιρη ωρίμανση και απορρόφηση των έργων.