Το όραμα και οι ευκαιρίες που οφείλουμε να παρέχουμε στη νέα γενιά αποτέλεσαν το κεντρικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε τη σημασία του να «εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον».

Η αναφορά του υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτεία στην υποστήριξη της νεολαίας, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των προοπτικών τους.