Έντονη ήταν η αγανάκτηση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) στα Χανιά, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε ακριβώς έξω από το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, φωνάζοντας δυνατά και προκαλώντας αναστάτωση με τις κραυγές τους. Η συμπεριφορά αυτή επηρέασε σημαντικά την παράσταση, γεγονός που οδήγησε τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, εκ μέρους του θιάσου, να τοποθετηθεί στο τέλος της βραδιάς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε». Παράλληλα, θεατές κατήγγειλαν μέσω του zarpanews.gr πως οι φωνές ακούγονταν τόσο έντονα, που όχι μόνο αποσπούσαν την προσοχή των ηθοποιών, αλλά εμπόδιζαν και το κοινό να απολαύσει την παράσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, καθώς κατά καιρούς έχουν σημειωθεί ανάλογα προβλήματα, με τις ενοχλητικές εξατμίσεις από διερχόμενα μηχανάκια να αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.