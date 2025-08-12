Στη σύλληψη ενός 25χρονου που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εισαγωγής ακατέργαστης κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά και έναν 30χρονο υπήκοο Κύπρου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, συνέργεια αλλά και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το οποίο προοριζόταν για την ελληνική επικράτεια. Το δέμα περιείχε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων.

Ελεγχόμενη παράδοση του δέματος

Μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών και εντολή του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ), ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών η διαδικασία της «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος. Κατά την παραλαβή του από τον 25χρονο, πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού του.

Όπως επισήμανε η ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του ταχυδρομικού δέματος με τη ναρκωτική ουσία.

Εύρημα στις έρευνες

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, σε κατοικίες και από την κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια

ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών

5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος

αυτοκίνητο

6 τρίφτες κάνναβης

3 κινητά τηλέφωνα

1.200 Λεκ Αλβανίας

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ναρκωτικών από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όπως υπογραμμίζει η Αστυνομία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως στην Εισαγγελία για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.