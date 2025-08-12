Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί με ένταση 5 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά και στιγμιαία στο Αιγαίο είναι πιθανό να φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα δυτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική : Λιακάδα με ισχυρούς βοριάδες

Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη : Σταθερά καλοκαιρινός καιρός

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 με 4 μποφόρ.