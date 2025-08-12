Την ώρα που σχεδόν όλη η Ελλάδα «καίγεται» και κυριολεκτικά λόγω των πυρκαγιών και μεταφορικά λόγω της ζέστης, σε μια περιοχή της χώρας οι χαμηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τους κατοίκους να ανάψουν τα τζάκια στα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, στις Μηλιές Μετσόβου ο Αύγουστος είναι σαν να μην έφθασε ποτέ, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες πέφτει στους 10 βαθμούς, θυμίζοντας φθινόπωρο, ενώ ακόμη και το μεσημέρι ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Οι κάτοικοι του ορεινού χωριού που είναι συνηθισμένοι στις χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, δεν περίμεναν να ανάψουν ξανά τζάκια στα μέσα του καλοκαιριού. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης η υγρασία και το τσουχτερό κρύο έκαναν αδύνατη τη διαμονή χωρίς θέρμανση και η φωτιά στο τζάκι ήταν αναγκαία.

Η εξήγηση των μετεωρολόγων

Η διαφορά θερμοκρασίας οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο και στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν, ότι η ψυχρή αέρια μάζα που επηρέασε τα βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας, σε συνδυασμό με τη νηνεμία, έριξε τον υδράργυρο σε τιμές ασυνήθιστες για την εποχή.

Έτσι, ενώ οι περισσότεροι μιλούν για τον φετινό Αύγουστο ως «καυτό», οι κάτοικοι στις Μηλιές Μετσόβου βιώνουν μία πρόγευση χειμώνα, που κάνει την Ελλάδα να μοιάζει με χώρα πολλών εποχών… ταυτόχρονα.