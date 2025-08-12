Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Γυμνότοπος στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Στάλθηκε 112 εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Κερασώνα».

