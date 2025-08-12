Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Φωκίδα και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Κεφαλονιά: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Φαρακλάτα

Η φωτιά κατακαίει εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση, ενώ η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής υπήρξε καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες.

Με την ανατολή του ηλίου, επιστρατεύτηκαν και τα ενάερια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Φαρακλάτα, Ευάγγελο Μαρινάκη, η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν κινείται απειλητικά προς τους οικισμούς. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στάλθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω της υπηρεσίας 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, με τη σύσταση να μετακινηθούν προς τον Μύρτο για την ασφάλειά τους.

Τα μηνύματα ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Απομακρυνθείτε άμεσα προς Μύρτο λόγω δασικής πυρκαγιάς. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.»

Επιπλέον, η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας πολλά σπίτια χωρίς ρεύμα μέσα στη νύχτα και βυθίζοντας τις περιοχές στο σκοτάδι.

Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο

Σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος της Ζακύνθου εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας φωτιά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα συνολικά 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και ένα αεροσκάφος τύπου καναντέρ και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς θεωρείται επικίνδυνο λόγω της πυκνής βλάστησης και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η εκδήλωση της φωτιάς έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, οι οποίες τονίζουν ότι «η άμεση επέμβαση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό των ζημιών» και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ζακύνθου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αισιοδοξούν ότι, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση και την υποστήριξη των εναέριων μέσων, η πυρκαγιά θα τεθεί υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες. Παραμένουν, ωστόσο, σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει αυξημένος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στάλθηκε νέο 112, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά να εκκενώσουν προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κερί απομακρυνθείτε προς Ζάκυνθο» ανέφερε 112.

Νωρίτερα, ήχησε μήνυμα 112 , ώστε όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.

Φωτιά στη Βόνιτσα

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους ώστε να εκκενώσουν την περιοχή Βαρκό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βαρκό απομακρυνθείτε προς #Παλιάμπελα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Νωρίτερα, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Πύρινο μέτωπο στη Φωκίδα

Φωτιά ξέσπασε και στον Δάφνο Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.