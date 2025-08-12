Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Αμμότοπο Άρτας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Ήχησε, μάλιστα, μήνυμα 112 ώστε οι κάτοικοι της περιοχής Αμμότοπος, να απομακρυνθούν προς Καμπή.
