Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Αμμότοπο Άρτας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Ήχησε, μάλιστα, μήνυμα 112 ώστε οι κάτοικοι της περιοχής Αμμότοπος, να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Τελευταία Νέα