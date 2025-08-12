Σε συνθήκες χρεοκοπίας πλησιάζει η εταιρεία Beyond Meat. Το τέλος της μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς η καινοτομία δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος στον χώρο των φυτικών κρεάτων που προσομοιάζουν το παραδοσιακό κρέας, όμως η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προϊόντων δεν εγγυάται μακροπρόθεσμη προστασία από τον ανταγωνισμό. Το αντίθετο, αν υπάρχει η ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό.

Η επιτυχία της Beyond Meat βασίστηκε αρχικά στο έξυπνο και πρωτοποριακό της προϊόν, όμως υψηλός ανταγωνισμός και περιορισμένη ζήτηση έφεραν το εν λόγω εγχείρημα στα όριά του. Από τη στιγμή που η εταιρεία καθιέρωσε την κατηγορία, ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν ανταγωνιστές, καθιστώντας τα προϊόντα φυτικών κρεάτων εμπορεύσιμα και εύκολα προσβάσιμα παντού. Η Beyond Meat δεν κατάφερε να κατοχυρώσει ισχυρή πνευματική ιδιοκτησία (IP), κι έτσι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου άρχισαν να προσφέρουν αντίστοιχα προϊόντα σε ένα ούτως ή άλλως περιορισμένο κοινό.

Οι καταναλωτές που επιλέγουν φυτικό κρέας το κάνουν με πάθος, αλλά παραμένουν λίγοι. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το φαινόμενο του «καταστήματος παγωμένου γιαουρτιού», όπου σε κάθε νέα άφιξη, η αγορά διαμοιράζεται, περιορίζοντας δραστικά τις ευκαιρίες για κέρδος. Όσο αυξάνονται οι επιλογές στην αγορά φυτικού κρέατος, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει μια εταιρεία να επιβιώσει, ειδικά χωρίς κάποια ουσιαστική καινοτομία ή προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με αναλυτές, η επένδυση στη Beyond Meat γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστική, καθώς καινοτόμα μοντέλα με αδύναμα θεμέλια δυσκολεύονται να αντέξουν στην πίεση του ανταγωνισμού.

Οικονομικά αδιέξοδα και ανασχηματισμοί στη διοίκηση

Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η Beyond Meat αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, φέρνοντας στη διοίκηση τον ειδικό σε εταιρικές αναδιαρθρώσεις John Boken της AlixPartners ως προσωρινό διευθυντή μετασχηματισμού. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην απόλυση 44 υπαλλήλων στη Βόρεια Αμερική, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού της. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, εξαιτίας των συνεχόμενων απογοητευτικών πωλήσεων.

Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου σημείωσαν πτώση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, υποδηλώνοντας την έντονη ύφεση στην αγορά των φυτικών εναλλακτικών κρέατος.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Ethan Brown, ανοίγοντας την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, αναγνώρισε τα προφανή προβλήματα, δηλώνοντας: «Είμαστε απογοητευμένοι με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ύφεση στην κατηγορία των φυτικών κρεάτων, ιδίως στον λιανικό τομέα των ΗΠΑ και σε ορισμένους διεθνείς τομείς εστίασης».