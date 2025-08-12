Στις 26 Ιουνίου, την ημέρα κυκλοφορίας του YU7, η Xiaomi Auto πούλησε 200.000 μονάδες μέσα στα πρώτα 3 λεπτά και 289.000 μονάδες μέσα σε μία ώρα.

Είναι ένα ηλεκτρικό SUV που προσφάτως, κατάφερε να κερδίσει στον τομέα της αυτονομίας. Ειδικότερα, το ηλεκτρικό SUV YU7, κατάφερε να καλύψει 3.944 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 24 ώρες. Π

ρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστάσεις που έχει διανύσει ποτέ ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε μία ημέρα, ξεπερνώντας ακόμα και το ηλεκτρικό Mercedes CLA, που το 2024 έφτασε τα 3.717 χλμ. Ενδεικτικά, η έκδοση YU7 Max φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 690 ίππων και μεγάλη μπαταρία 101,7 kWh. Θεωρητικά προσφέρει αυτονομία έως 760 χλμ.,