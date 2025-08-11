Σαράντα εννέα χρόνια μετά την τραγωδία του Marcinelle στο Βέλγιο, όπου στις 8 Αυγούστου 1956 έχασαν τη ζωή τους 262 ανθρακωρύχοι (136 Ιταλοί), η Ευρώπη πλησιάζει στην καθιέρωση μιας Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα της Εργασίας. Το δυστύχημα στο ανθρακωρυχείο Bois du Cazier αποτέλεσε όχι μόνο το πρώτο μεγάλο εργατικό ατύχημα της μεταπολεμικής Ιταλίας, αλλά και μια συλλογική τραγωδία της Ευρώπης που προσπαθούσε να ξανασταθεί στα πόδια της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από το 2001, η Ιταλία τιμά την 8η Αυγούστου ως «Εθνική Ημέρα Θυσίας του Ιταλικού Εργατικού Δυναμικού στον Κόσμο». Πέρυσι, ο πρόεδρος του CNEL, Ρενάτο Μπρουνέτα, πρότεινε η ημέρα αυτή να καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση βρήκε άμεση ανταπόκριση από τον Αντόνιο Ταγιάνι και έλαβε ευρεία πολιτική στήριξη. Στις 11 Απριλίου 2025 κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος, υπογεγραμμένη από τις αντιπροέδρους Πίνα Πικιέρνο και Αντονέλα Σμπέρνα, καθώς και τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μαξιμιλιάνο Σαλίνι.

Η πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, η οποία στις 16 Ιουλίου απέστειλε επιστολή στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θετική γνωμοδότηση. Αν υιοθετηθεί, η 8η Αυγούστου θα τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη των θυμάτων εργατικών δυστυχημάτων και θα υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας της εργασίας σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η επέτειος του 2026, που θα συμπέσει με τα 70 χρόνια από την τραγωδία, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την υιοθέτηση αυτής της Ημέρας Μνήμης, συνδέοντας το παρελθόν των αγώνων και θυσιών των εργατών με ένα όραμα ευρωπαϊκής ενότητας, δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής.