Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Δαρδανέλλια
Το πύρινο μετωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.
Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενά των Δαρδανελλίων.
Çanakkale’de çıkan yangının Havadan görüntüleri ! Yaktınız ,Yıktınız, güzel olan ne varsa yok ettiniz , Ama bu Ülkeyi yok edemiyeceksiniz !!! #Çanakkaleyanıyor #Yangın #SONDAKİKA pic.twitter.com/wgeFl5JwTF
Όπως έγινε γνωστό, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στο ρευμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς και τις ζημιές που έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει.
Çanakkale’de çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı.
Birçok vatandaşın arabası ve yazlığı yanarak kullanılamaz hale geldi.#ÇanakkaleYanıyor
