Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Δαρδανέλλια

Το πύρινο μετωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.

Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Çanakkale’de çıkan yangının Havadan görüntüleri ! Yaktınız ,Yıktınız, güzel olan ne varsa yok ettiniz , Ama bu Ülkeyi yok edemiyeceksiniz !!! #Çanakkaleyanıyor #Yangın #SONDAKİKA pic.twitter.com/wgeFl5JwTF — ꜱᵢ៳ₐ𝑦 𝑔üԼ 🐾 (@SimaySimaygul) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στο ρευμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς και τις ζημιές που έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει.