Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν μια σειρά επιθέσεων με drones την Δευτέρα σε πολλές περιοχές της Ρωσίας, με στόχο επιχειρήσεις και υποδομές στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας της Μόσχας.

Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν το εργοστάσιο Arzamas στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ.

Η επιχείρηση αυτή παράγει οπτικά, ηλεκτρονικά και συστήματα πλοήγησης για στρατιωτικά οχήματα, αεροσκάφη και πυραύλους.

Το Arzamas βρίσκεται περίπου 759 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γκλεμπ Νικίτιν, ένας υπάλληλος της επιχείρησης σκοτώθηκε, ενώ δύο άλλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στην περιοχή της Τούλα, μια ουκρανική επίθεση με drone «σε μία από τις πολιτικές επιχειρήσεις» προκάλεσε το θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό τριών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Τούλα βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

Την Κυριακή το βράδυ, το διυλιστήριο πετρελαίου Σαράτοφ στη νοτιοδυτική Ρωσία δέχτηκε επίθεση από drones. Υπήρξαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, που επιβεβαίωσε την επίθεση, το διυλιστήριο πετρελαίου «είναι μία από τις βασικές εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων της Ρωσίας, που προμηθεύει τα στρατεύματα κατοχής με προϊόντα πετρελαίου».

Άλλο ένα διυλιστήριο πετρελαίου δέχτηκε επίθεση στη Δημοκρατία των Κόμι. Εκεί, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται πηγές της στρατιωτικής αντικατασκοπείας, τα drones χτύπησαν μια δεξαμενή με προϊόντα πετρελαίου και προκάλεσαν ζημιές σε μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου.

2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα

Αυτό το διυλιστήριο, το οποίο επίσης προμηθεύει τον ρωσικό στρατό, βρίσκεται σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, στη βορειοανατολική Ρωσία.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περισσότερα από 30 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τις περιοχές Νίζνι Νόβγκοροντ, Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Καλούγκα, Ορέλ, Κούρσκ, Βορονέζ, Τούλα και Ριαζάν, καθώς και πάνω από την προσαρτημένη Κριμαία.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιανίν, δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν επτά drones που κατευθύνονταν προς την ρωσική πρωτεύουσα.

Απαγορεύσεις προσγείωσης και απογείωσης αεροσκαφών επιβλήθηκαν σε διάφορα ρωσικά αεροδρόμια λόγω των επιδρομών των ουκρανικών drones, ιδίως στα αεροδρόμια Σαράτοφ, Βόλγκογκραντ, Καλούγκα και Νίζνι Νόβγκοροντ, σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών Rosaviatsia.